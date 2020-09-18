В Рязанской области рассказали о географии новых случаев COVID-19

В Рязанской области обновлены данные о географии коронавируса. 18 сентября, по данным правительственной опергруппы, новые случаи заражения выявили в 10 населенных пунктах. Притом из 35 положительных тестов 24 взяты в Рязани.

Официальная статистика также говорит, что по два заболевших прибавилось в Новомичуринске и Спасске-Рязанском. Вновь не обошлось без прироста в Скопине.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 17 сентября:

- Рязань - 4022 случая с начала пандемии (+24);

- Рязанский район – 361 (+1) (Листвянка – 8 (+1));

- Скопин – 185 (+1);

- Новомичуринск – 158 (+2);

- Рыбновский район – 141 (+1) (Баграмово – 10 (+1));

- Михайловский район – 122 (+1) (Козловка – 4 (+1));

- Спасский район – 115 (+1) (Троица – 7 (+1));

- Старожиловский район – 45 (+1) (Истье – 12 (+1));

- Спасск-Рязанский – 41 (+2);

- Милославское – 31 (+1).