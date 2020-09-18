Юный рязанец спас тонущую девочку

Чтобы наградить Валерия Ширшова, руководитель областного МЧС приехал в колледж, где он учится. Фото: 62.mchs.gov.ru

Студент «Рязаского многопрофильного колледжа» Валерий Ширшов спас жизнь ребенку. Юноша оказался рядом, когда девочка тонула в пруду, и выручил ее из беды.

Дело было 8 августа. Валерий с товарищами играл в футбол на спортивной площадке, и тут со стороны послышались детские крики. Рванув к пруду, ребята увидели девочку, которая никак не могла удержаться на поверхности и через несколько мгновений скрылась под водой. Не раздумывая, Валерий нырнул за ней, нащупал руку утопающей и вытащил ее на берег. Там ребенку, уже потерявшему сознание, оказали первую медицинскую помощь.

Об этом поступке рассказали в областном МЧС: 17 сентября врио начальника ведомства Александр Савуков приехал в колледж, чтобы вручить герою благодарность за проявленную смелость.