ДТП с тремя автомобилями у «Глобуса» попало на видео

ДТП с участием трех автомобилей, которое случилось 17 сентября на перекрестке Касимовского и Муромского шоссе (Северной окружной дороги), попало на видео. Фрагмент записи установленной там камеры опубликован в сообществе «Дороги Рязани».

Напомним, 40-летняя рязанка на Kia Shuma врезалась в Volkswagen Polo, а его, в свою очередь, отбросило на ВАЗ-2114. Момента столкновения в ролике нет, но запечатлены первые секунду после: Kia уперлась в Volkswagen и протолкала его пару десятков метров.

Как сообщалось ранее, незначительные травмы получили все три водителя. Другие обстоятельства уточняются.