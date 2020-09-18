В Рязани продолжают подготовку к отопительному сезону

В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону. Ход подготовки обсудили на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы.

В настоящее время специалисты завершили ремонт участков магистральных тепловых сетей по улицам Сенной, Черновицкой, Разина, Трудовой, Новоселов, Первомайскому проспекту и Ряжскому шоссе. Кроме того, опрессовано 2695 домов, а на все объекты социальной сферы согласованы и подписаны паспорта готовности.

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