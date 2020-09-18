Рязанской прокуратуре срочно требуется специалист по защите информации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прокуратуре Рязанской области объявили конкурс на должность главного специалиста отдела информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации, сообщает пресс-служба ведомства.

К претенденту на должность предъявляются следующие требования:

- высшее образование по специальности:

- «Информатика и вычислительная техника»;

- «Компьютерные информационные науки»;

- «Информационная безопасность»;

- «Электроника, радиотехника и системы связи»;

- «Математика и механика»;

- «Государственное и муниципальное управление»;

- «Менеджмент»;

- «Экономика»;

- «Бизнес-информатика»;

- «Прикладные математика и физика»;

- «Физика»;

- «Радиофизика»;

- «Специальные организационно-технические системы»;

- «Экономическая безопасность»;

- «Информационная безопасность автоматизированных систем».

После подачи всех документов соискателя ожидает конкурс, на котором оценят его профессиональный уровень.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Документы принимаются конкурсной комиссией до 8 октября по адресу: Рязань, ул. Введенская, 81. Более подробно можно уточнить по телефону: (4912) 200-616.

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