Рязанской прокуратуре срочно требуется специалист по защите информации.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В прокуратуре Рязанской области объявили конкурс на должность главного специалиста отдела информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации, сообщает пресс-служба ведомства.
К претенденту на должность предъявляются следующие требования:
- высшее образование по специальности:
- «Информатика и вычислительная техника»;
- «Компьютерные информационные науки»;
- «Информационная безопасность»;
- «Электроника, радиотехника и системы связи»;
- «Математика и механика»;
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Экономика»;
- «Бизнес-информатика»;
- «Прикладные математика и физика»;
- «Физика»;
- «Радиофизика»;
- «Специальные организационно-технические системы»;
- «Экономическая безопасность»;
- «Информационная безопасность автоматизированных систем».
После подачи всех документов соискателя ожидает конкурс, на котором оценят его профессиональный уровень.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Документы принимаются конкурсной комиссией до 8 октября по адресу: Рязань, ул. Введенская, 81. Более подробно можно уточнить по телефону: (4912) 200-616.
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