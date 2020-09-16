Спортсменка от Рязанской области идет на мировой рекорд во фридайвинге

20-25 сентября член Рязанской областной федерации подводного спорта Ольга Давыдова планирует установить мировой рекорд. С задержкой дыхания она погрузится в Голубое озеро в Кабардино-Балкарии настолько глубоко, насколько сможет.

- Планируемый рекорд по погружению в глубину с задержкой дыхания в пресной воде устанавливается впервые в мире, - цитирует местную администрацию ТАСС.

Судя по странице в Facebook, Ольга уже на месте и вовсю готовится. За ее плечами большой опыт во фридайвинге и немало титулов. Так, в начале сентября в Сочи она первенствовала в двух дисциплинах - «свободное погружение по тросу» и «ныряние в глубину в ласта», а на открытом чемпионате «Глубина – 2020» спортсменка завоевала золото, нырнув уже без ласт.

Живет Ольга Давыдова в Москве. Она мастер-инструктор по фридайвингу и йога-терапевт.