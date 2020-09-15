Новые случаи коронавируса обнаружили в Рязани и 9 районах

Сообщается о 33 новых положительных тестах на COVID-19 в Рязанской области.

В Рязанской области опергруппа при местном правительстве продолжает порционно делиться информацией о распространении коронавируса. На сей раз сообщается о 33 людях с COVID-19 в Рязани и 9 районах.

Областной центр дал прирост в 20 заболевших. В Рязанском и Рыбновском районах зарегистрировали еще по 3 положительных теста.

География пандемии тем временем вновь расширилась – за счет кораблинского села Ерлино, где в официальную статистику внесен первый случай COVID-19.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения за минувшие сутки:

- Рязань - 3961 случай заражения с начала пандемии (+20);

- Рязанский район – 358 (+3) (Мурмино – 17 (+2), Окский – 9 (+1));

- Новомичуринск – 156 (+1);

- Рыбновский район – 138 (+3) (Баграмово – 9 (+1), Вакино – 3 (+2));

- Клепиковский район – 127 (+1) (Молькино – 3 (+1));

- Михайловский район – 121 (+1) (Виленка - 7 (+1));

- Шилово – 91 (+1);

- Сараевский район – 63 (+1) (Кривское – 4 (+1));

- Кораблинский район – 33 (+1) (Ерлино – 1 (+1));

- Захарово – 28 (+1).