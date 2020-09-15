Под видом Роспопотребназора в Рязани работают мошенники

Рязанский Роспотребнадзор сообщил о новых способах мошенничества. По словам представителя ведомства, неизвестные лица, представляясь сотрудниками «санэпидцентра», по телефону предупреждают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предстоящей проверке по борьбе с COVID-19.

Во время беседы они предлагают купить различную нормативную литературу, наличие которой якобы исключит «негативные последствия от проверки».

Роспотребнадзор обращает внимание граждан, что должностные лица ведомства не могут предлагать услуги подобного характера, а так же иные услуги, связанные со сбором денег.

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