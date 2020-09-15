Рязанский школьник разработал «умную» теплицу

Рязанскую школьник разработал «умную» теплицу. Фото: проект "Гордость России".

Школьник из Рязани Александр Щелоков разработал универсальную теплицу, в которой возможно выращивать любые виды растений, сообщается на сайте проекта «Гордость России». Подобные теплицы существовали и раньше, но они представляли собой дорогостоящие комплексы, спроектированные под выращивание конкретных видов культур. Но задумка юного изобретателя заключается в создании модуля управления, способного подключаться к любой теплице, делая ее универсальной.

— Смысл в том, что микроклимат в автоматических теплицах поддерживают так называемые исполнители: обогреватель, вентилятор, освещение и форсунка для впрыскивания недостающей влаги, — рассказывает юный изобретатель Саша Щелоков. — В регионах с жарким климатом должен стоять охладитель, в нашем случае он не потребовался. По факту все это обыкновенные приборы, которые можно купить в любом строймаркете. Наполнить любую теплицу исполнителями не проблема, проблема в том, как этим управлять. Вот эту задачу и решает мое устройство. Стоить оно будет недорого, и его не надо будет покупать для каждой теплицы отдельно.

Модуль управления в теплице Щелокова состоит из вычислительного блока – недорого планшета, микроконтроллера на базе Arduino и преобразователей напряжения. Внутри теплицы стоят датчики, которые считывают показания: температуру, влажность воздуха, влажность почвы. Микроконтроллер получает информацию от датчиков, передает ее программе в планшете. Та, в свою очередь, делает вычисления, отправляет результат обратно в микроконтроллер, а он, в зависимости от полученных данных, раздает команды исполнителям. Так в теплице поддерживается постоянный микроклимат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!