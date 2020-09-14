В Рязани навестили ветерана войны, про которого забыли на его прежней работе.

Рязанские отделения «Офицеры России» и «Сильная Россия» навестили двух ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им продуктовые пакеты. Однако, самое главное для ветеранов, это внимание, которое им оказали представители двух патриотических организаций.

За участие в Великой Отечественной войне Иван Русаков награжден медалью «За Победу над Германией».

95-летний Иван Васильевич Русаков во время общения пожелал молодому поколению больше уделять внимание образованию и патриотическому воспитанию

— Мы любили Родину и поэтому были первыми! — сказал Иван Васильевич.

После войны, получив высшее юридическое образование, Иван Васильевич Русаков десять лет работал народным судьей Пителинского районного народного суда, а с апреля 1963 года по февраль 1968 года был членом Рязанского областного суда в судебной коллегии по уголовным делам.

— Обидно было, что на 75-летний юбилей Победы с прежней работы - областного суда – никто не поздравил даже открыткой, — сетует Иван Васильевич.

Самое главное для ветеранов - это внимание.

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