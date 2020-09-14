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Политика

Предварительные итоги голосования в Рязанской области: обработано 99,13% протоколов

Пятипроцентный барьер преодолели «Партия пенсионеров», СР, «Новые люди», «За правду», КПРФ, ЛДПР и ЕР
Источник:kp.ru
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Члены избиркома обработали 99,13% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Рязанскую областную Думу, сообщает «МедиаРязань».

Согласно подсчетам, по единому округу голоса рязанцев распределились следующим образом:

- ЕР - 47,68%;

- ЛДПР - 12%;

- КПРФ - 9,07%;

- «За правду» - 6,93%;

- «Новые люди» - 5,72%;

- «Справедливая Россия» - 5,71%;

- «Партия пенсионеров» - 5,36%;

- «Коммунисты России» - 4,08%;

- «Партия РОСТА» - 0,87%;

- «Партия прямой демократии» - 0,3%.

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