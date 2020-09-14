Предварительные итоги голосования в Рязанской области: обработано 99,13% протоколов

Члены избиркома обработали 99,13% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Рязанскую областную Думу, сообщает «МедиаРязань».
Согласно подсчетам, по единому округу голоса рязанцев распределились следующим образом:
- ЕР - 47,68%;
- ЛДПР - 12%;
- КПРФ - 9,07%;
- «За правду» - 6,93%;
- «Новые люди» - 5,72%;
- «Справедливая Россия» - 5,71%;
- «Партия пенсионеров» - 5,36%;
- «Коммунисты России» - 4,08%;
- «Партия РОСТА» - 0,87%;
- «Партия прямой демократии» - 0,3%.
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