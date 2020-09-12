Глава горадминистрации Елена Сорокина проголосовала на участке в школе №13

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

12 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина проголосовала на выборах депутатов Рязанской областной Думы. Свой голос сити-менеджер отдала на участке расположенном в школе №13.

«От тех людей, которых жители выберут в областную Думу, будет зависеть многое – развитие и процветание региона и поддержка социально-экономической сферы города Рязани. Поэтому каждому из нас важно высказать свое мнение и поучаствовать в голосовании. Я свой выбор сделала», - написала Сорокина на своей странице в Facebook.

Глава администрации подчеркнула, что считает участие в выборах проявлением осознанного и ответственного отношения к Рязанской области и городу.