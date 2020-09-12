В Рязани скончался профессор Юрий Кириллов

Фото: пресс-служба минздрава Рязанской области.

12 сентября доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик МАИ и Нью-Йоркской академии наук Юрий Кирилов скончался на 89 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что за годы работы Юрием Борисовичем были сделаны тысячи успешных операций, опубликовано 350 печатных работ, 15 монографий на актуальные темы хирургии. Он имеет более 20 изобретений, в том числе за рубежом. Особенно стоит отметить его активную деятельность по внедрению дополнительных методов лечения больных с сосудистой патологией.

В сообщении отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни. Гражданская панихида запланирована на 15 сентября в актовом зале фармацевтического корпуса РГМУ имени Павлова. О времени начала церемонии сообщат дополнительно.