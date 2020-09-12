Александр Ачалов назвал постановочным видео с подкупом избирателей

Кандидат по одномандатному округу Александр Ачалов прокомментировал видеоролик в котором его обвиняют в подкупе избирателей.

- Друзья, прошу не реагировать на грязные провокации, - написал он на своей странице в соцсетях. - Утверждаю, что эти видеозаписи являются постановочными и размещены с целью опорочить меня как кандидата в депутаты Рязанской областной Думы. Перед избирателями представить с негативной стороны.

Кандидат также рассказал, что это не единственный случай применения в отношении него так называемых «черных технологий». Александр Ачалов сообщил, что написал заявление в полицию, в котором отметил, что в действиях неизвестных ему лиц содержатся признаки статьи УК «Клевета».

Напомним, на записи неизвестный молодой человек, якобы, собирает талоны у проголосовавших за Ачалова избирателей. При этом автор видео предполагает, что на кадрах запечатлен именно эпизод подкупа.