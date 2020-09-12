Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Рязанскую областную Думу VII созыва

Фото: "Единая Россия".

11-13 сентября в регионе проводятся выборы в Рязанскую областную Думу VII созыва. На избирательном участке в лицее №4 в субботу, 12 сентября, проголосовал председатель законодательного собрания региона Аркадий Фомин.

По его мнению, выборы в областную Думу — важное политическое событие, которое определяет вектор развития региона на ближайшие 5 лет.

«Каждый неравнодушный человек, ознакомившись с программами политических партий, должен прийти на участок и принять для себя решение о поддержке той или иной партии, — отметил Аркадий Фомин. — И, конечно, высказать свою позицию через голосование в отношении того или иного кандидата: если это действующий депутат — оценить его работу и планы на перспективу, если новый — детально изучить, с чем он идет на выборы и что предлагает».

Оценивая ход голосования, он обратил внимание, что на сегодняшний момент жалобы, которые поступают и требуют разбирательств, по сути, решаются на местах.

«У нас высокая ответственность и культура в самой избирательной системе. Политическими партиями выработаны подходы к подбору наблюдателей, которые присутствуют на участках, — считает Аркадий Фомин. — Все вместе это дает хороший задел на изменение отношения жителей к выборам и, как итог, легитимность результатов. При этом введение трехдневного голосования позволяет людям спланировать свое время. Это удобно и дает возможность сделать свой выбор».

Фото: "Единая Россия".

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