В Московском районе, возможно, зафиксировали подкуп избирателей

Фото: YouTube.

12 сентября в YouTube разместили видеоролик, на котором запечатлен молодой человек, собирающий у проголосовавших талоны с изображением кандидата по одномандатному округу.

Один из участников видео на вопрос: где ему дали такую визитку, - показывает в сторону избирательного участка.

При этом парень, взявший талон избирателя, так и не смог внятно объяснить, для чего собираются эти данные.

- Человек проголосовал. А если не проголосовал, я отправил его голосовать, - объясняет ситуацию герой видеоролика.

Судя по кадрам, инцидент произошел в 16 избирательном округе, а именно на участке, расположенном в ЦНТИ на улице Крупской.

Напомним, с 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.

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