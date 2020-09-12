В Московском районе, возможно, зафиксировали подкуп избирателей

Фото: YouTube.
12 сентября в YouTube разместили видеоролик, на котором запечатлен молодой человек, собирающий у проголосовавших талоны с изображением кандидата по одномандатному округу.
Один из участников видео на вопрос: где ему дали такую визитку, - показывает в сторону избирательного участка.
При этом парень, взявший талон избирателя, так и не смог внятно объяснить, для чего собираются эти данные.
- Человек проголосовал. А если не проголосовал, я отправил его голосовать, - объясняет ситуацию герой видеоролика.
Судя по кадрам, инцидент произошел в 16 избирательном округе, а именно на участке, расположенном в ЦНТИ на улице Крупской.
Напомним, с 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.
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