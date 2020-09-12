СМИ сообщили о задержании касимовского депутата

Фото: "Касимов –ТВ".

В ночь с 10 на 11 сентября силовики задержали депутата Касимовский городской Думы Александра Сучкова и доставили на допрос в Рязань. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, 45-летнему народному избраннику инкриминируют растрату муниципального имущества. Преступление, якобы, произошло в период когда он возглавлял муниципальное предприятие «Касимовсервис» - ставшее наследником местного «Водоканала».

Официальной информации по поводу задержания Сучкова нет. В пресс-службе одного из силовых ведомств корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что неготовы в настоящий момент комментировать эту информацию.

Но, не только силовики могут проявлять повышенный интерес к деятельности Александра Сучкова, с которым в Касимове связан не один скандал. Например, местные общественники считают, что депутат самовольно пристроил котельную к торговому центру «Кротберс», принадлежащего аффилированному с народным избранником ООО «Виктория». А также, в нарушение требований и собственных обещаний, отказался строить у ТРЦ автомобильную стоянку.

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