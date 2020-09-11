Рязанка Мила Халяпина стала обладателем премии «Человек года»

Мила Халяпина. Фото: Лана Родина.

В среду, 9 сентября, в Москве состоялось вручение премии «Человек года 2020», которую вручают лучшим профессионалам из разных сфер деятельности.

Среди обладательниц премии оказалась и рязанка Мила Халяпина. Известность она получила, став обладательницей Всероссийской Короны Best Model International RUSSIA. Затем развивала в Рязани социальный бизнес, работая с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нашла себя в модельном бизнесе в качестве тренера, также является управляющий одного из городских кафе.

На премии «Человек года» ее признали «Топ-женщиной 2020 года» за развитие социального бизнеса.