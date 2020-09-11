Четыре дня подряд в Рязани будут отключать телерадиовещание

С 15 по 18 сентября с 10:00 до 17:00 в Рязани будут отключать телерадиовещание. Об этом сообщает региональный минтерпол. Причина отключения – технические работы.

«В зависимости от погодных условий, возможны изменения времени начала и окончания работ. Во время отключения телевизионных передающих средств, сигналы телепрограмм без перерыва будут подавать по штатной схеме в сети кабельных операторов», - говорится в сообщении чиновников минтерпола.

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