Минздрав высказался об исчерпании у рязанских больниц лимитов на закупки

Минздрав Рязанской области отреагировал на сигнал главных врачей ОКБ им. Семашко и БСМП, прозвучавший на совещании с губернатором Николаем Любимовым.

Минздрав Рязанской области отреагировал на сигнал главных врачей ОКБ им. Семашко и БСМП, прозвучавший на совещании с губернатором Николаем Любимовым. Людмила Сорокина и Виктор Филимонов сообщили об исчерпании у медучреждений лимитов на проведение закупок лекарств и средств индивидуальной защиты.

На совещании министр здравоохранения Андрей Прилуцкий смог лишь сказать, что вопрос обсуждается с Фондом медицинского страхования. Позже появился официальный пресс-релиз:

«Медицинские работники как стационаров, так и амбулаторно-поликлинического звена на сегодняшний день полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты на ближайшую перспективу, с учетом сегодняшнего уровня заболеваемости и развернутого коечного фонда», - отметили в министерстве.

Кроме того, в Рязанскую области должны направить еще 165 млн рублей для поддержки медучреждений, борющихся с COVID-19. Соглашение вот-вот заключат с Минздравом России.