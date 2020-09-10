В Рязанской области закончились средства на закупку лекарств для больниц

10 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов провел онлайн-совещание с руководителями региональных медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Во время разговора обсуждалась ситуация в регионе, а также работа районных и областных учреждений здравоохранения в условиях пандемии.

В частности главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина сообщила об исчерпании средств на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты.

- Мы выбрали весь лимит денежных средств на проведение закупок, установленный законодательством. Региональный минздрав в курсе нашей проблемы и совместно с Фондом обязательного медицинского страхования работает над ее решением, - сообщила Сорокина.

В свою очередь губернатор пообещал медикам решить проблему с финансированием в самое ближайшее время.

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