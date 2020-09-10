Елена Митина: Буду держать ситуацию с школьным питанием под личным контролем

Фото: "Единая Россия".

Прокуратурой Кадомского района организована проверка информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о возможном взимании платы за питание детей, обучающихся в начальных классах средней школы муниципалитета.

«Прокуратура проверит достоверность опубликованных сведений, а также соблюдение законодательства при организации питания учеников 1-4 классов, которое с 1 сентября является бесплатным», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ситуацию прокомментировала региональный координатор партпроекта «Новая школа», член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина.

«В соответствии с федеральным законом и постановлением правительства Рязанской области Кадомскому району были выделены средства для организации одноразового горячего питания учеников начальной школы. С 1 сентября 2020 все учащиеся начальных классов школы №2 города Кадома получают горячее питание бесплатно», — разъяснила она.

Как отметила Елена Митина, совместно с родительской общественностью было решено, что это будет полноценный обед. Но учитывая тот факт, что не все дети завтракают дома, руководство учебного заведения предложило родителям организовать для таких школьников дополнительный завтрак.

«Родителям были розданы предварительные договоры. К сожалению, в них содержались юридические неточности, — уточнила парламентарий. — Поэтому, по информации руководителя отдела образования и молодежной политики Кадомского района, со стороны школы они подписаны не были и никаких денежных средств с родителей не взымалось».

Региональный координатор партпроекта подчеркнула, что будет держать данную ситуацию под личным контролем. «В школе работают представители прокуратуры. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», — заключила Елена Митина.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в Послании Федеральному Собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

Ранее на странице губернатора Рязанской области в соцсети «Вконтакте» появился комментарий о том, что руководство школы им. Батышева в Кадоме раздало родителям учеников начальных классов договоры на долевую оплату питания детей. Региональное министерство образования и молодежной политики прокомментировало ситуацию, сообщив, что до конца недели эти договоры будут уничтожены.

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