В пятницу температура в Рязани не поднимется выше 19 градусов тепла

В пятницу, 11 сентября, в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь. Днем без осадков. Ветер западный, порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +6…+11°С, днем +14…+19°С.

Кроме того, региональное управление МЧС сообщает, что в пятницу радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая.

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