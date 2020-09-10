Две рязанские партии сразятся в прямом эфире в политических дебатах

10 сентября в студии «Кабельного телевидения Рязани», состоятся независимые теледебаты между партией КПРФ и политической партией «За Правду».

С каждой стороны выступят по два участника – лидера своих партийных списков.

— Мы изначально говорили, что готовы участвовать в свободных дебатах между участниками выборной кампании в Рязанскую областную думу на независимой и уважаемой медиа-площадке, — рассказывает председатель Регионального отделения Политической Партии «За Правду» Григорий Парсентьев. — Очень жаль, что партии-конкуренты, прежде всего парламентские, упускают, накануне голосования, такой действенный способ агитации. Испугались? Считают, что представлять и защищать ключевые пункты программы можно только в режиме монолога? Мы, со своей стороны, приветствуем нашего соперника по дебатам – КПРФ и «Кабельное телевидение Рязани», предоставившее площадку для честного и открытого диалога.

В дебатах участвуют: лидер фракции КПРФ в Рязгордуме Денис Сидоров с секундантом Виктором Малюгиным. Ему противостоит политолог, член экспертного совета «За правду» Сергей Михеев. Его секундантом будет Григорий Парсентьев.