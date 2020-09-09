Новые случаи коронавируса обнаружили в Рязани и 12 районах

Названо число зараженных коронавирусом в Рязани и районах области.

В Рязанской области обновились данные о географии распространения коронавируса. Опергруппа сообщила о 28 новых случаях заражения в 15 населенных пунктах.

Наибольший прирост, конечно, зарегистрирован в Рязани, где стало известно еще о 12 положительных тестах на COVID-19. По два заболевших прибавилось в Кадоме и деревне Шелковая Старожиловского района, в остальных местах – по одному. Одна из точек, а именно село Озерки Милославского района, впервые появилась на карте пандемии.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения за минувшие сутки:

- Рязань - 3863 случая (+12);

- Рязанский район – 344 (+2) (Варские – 7 (+1), Реткино – 3 (+1));

- Скопинский район – 128 (+2) (Вердерево – 3 (+1), Городецкое – 3 (+1));

- Касимовский район – 125 (+1) (Гусь-Железный – 11 (+1));

- Спасский район – 109 (+1) (Панино – 4 (+1));

- Шилово – 89 (+1);

- Сасовский район – 49 (+1) (Малый Стеденец – 2 (+1));

- Старожиловский район – 42 (+2) (Шелковая – 3 (+2));

- Сараи – 41 (+1);

- Милославский район – 38 (+1) (Озерки – 1 (+1));

- Чучково – 34 (+1);

- Захарово – 27 (+1);

- Кадом – 15 (+2).