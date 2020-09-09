Под Рязанью бык насмерть забодал скотника

В селе Федякино Рыбновского района бык насмерть забодал работника сельхозпредприятия. Об этом «Комсомолке» сообщили в СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, животное один раз боднуло скотника, тот самостоятельно ушел домой, где через несколько часов скончался.

— Бык боднул так, что мужчина упал. К нему подошел один из очевидцев, помог встать, но потерпевший сказал, что с ним все нормально и пошел домой, — рассказывает руководитель Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Александр Логинов. — Дома он уже умер. Предварительно, бык сломал скотнику ребра, ну и бывает так, что ребра в момент удара повреждают легкие. Но как в действительности произошло, будет известно после исследований.

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