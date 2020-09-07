Рязанцы жалуются на запах сгоревшего пластика, распространившийся по городу

Вечером воскресенья, 6 августа, в социальной сети «ВКонтакте» появились жалобы на неприятный запах. Обращения поступали совершенно из разных районов областного центра от Песочни до Приокского.

- Похоже, этой ночью нас хотят всех потравить, – сообщает один из пользователей интернета.

Вместе с запахом сгоревшего пластика, в город пришла и какая-то странная дымка.

Ждем комментарии от официальных лиц.

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