Мэрия: В Рязани отчистят от мусора ручей Быстрец

Можно вечно смотреть, как текут воды ручья Быстрец и благоустраивается территория. Фото: администрация Рязани.

Представители мэрии обследовали территорию, прилегающую к берегу ручья Быстрец в Рязани.

Вблизи ручья расположена лестница, по которой ходят дети в школу. Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил оперативно привести ее в порядок, отремонтировать и покрасить.

Мост скоро приведут в порядок.

— Это временная мера. Здесь проходит охранная зона МУП «РМПТС», территория должна регулярно убираться муниципальным предприятием и быть в нормативном состоянии, — подчеркнул чиновник, и поручил теплосетям установить надежную и удобную для жителей лестницу.

Кроме того, сам ручей в ближайшее время очистят от крупного мусора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!