Злостного алиментщика с миллионным долгом объявили в розыск

В Рязани разыскивают злостного неплательщика алиментов.

Рязанские приставы срочно разыскивают злостного неплательщика алиментов. По данным регионального УФССП, 36-летний уроженец Касимова Виктор Лученок с мая 2010 года абсолютно не участвуют в содержании своего 13-летнего сына, уклоняясь от уплаты алиментов. За это время сумма долга выросла до 933 тысячи рублей.

«В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе пристава-исполнителя он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обладаете информацией о местонахождении этого человека, сообщите в дежурную часть судебных приставов по телефону: 8 (4912) 29-45-00.

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