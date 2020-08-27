В Рязани пропал 19-летний парень в синей кепке

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Вечером в четверг, 26 августа, поисково-спательный отряд «Liza Alert - Рязань» опубликовал информацию об исчезновении 19-летнего Дмитрия Ханларовича Гереги. Молодой человек ушел из дома 26 августа и до сих пор не вернулся.

Сообщается, что Дмитрий нуждается в медицинской помощи. Его приметы: нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения был одет в синюю кепку, светло-голубые штаны и серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия, просят позвонить по телефонам 8-800-70054-52, 8-930-786-42-56 или 112.