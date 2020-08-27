Росгосцирк рассказал о начале циркового сезона и открытии Рязанского цирка

Фото: ТАСС

26 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция представителей Росгосцирка, посвященная открытию нового циркового сезона и возобновлению работы после долгого вынужденного перерыва. Беседа проходила в онлайн формате с предварительной аккредитацией всех желающих присоединиться к обсуждению и задать интересующие вопросы.

Новый сезон удивит насыщенностью программ. Впервые в истории Росгосцирка запланированы 12 уникальных постановок. И, конечно же, работники цирка надеются на полную загрузку залов.

Во времена пандемии циркам приходилось нелегко. На содержание животных и выплаты зарплат артистам ежедневно уходит 10 млн рублей. Открытие цирков с 50% заполняемостью считается экономически не выгодным в сложившейся ситуации. Но все ждут, когда они откроются, телефоны разрываются от звонков и писем.

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин отметил, что цирки в настоящий момент готовы к открытию. Полным ходом идут репетиции, ремонт и подготовка к сезону. Самое главное: закупаются большие партии антисептиков и масок для работников и зрителей.

Рязанский цирк готов принимать зрителей, но, по словам заместителя генерального директора Росгосцирка Елизаветы Гамбург, из-за конвейерной системы гастролей нужно ждать снятия ограничений во всех или большинстве цирков.