Новая сельская школа появится в Рязанской области

В селе Просечье Александро-Невского района планируют построить новое здание школы, рассчитанное на 132 ученика. Ныне учреждение ютится в старом доме, не отвечающем современным требованиям. Информация прозвучала на личном приеме губернатора Рязанской области Николая Любимова.

«Проектно-сметная документация уже разработана и объект прошел конкурсный отбор по ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», - сообщает пресс-служба правительства региона со слов главы районной администрации Владимира Оводкова.

Глава минсельхоза Борис Шемякин заметил, что начать строительство могут уже в 2021 году, но только если Рязанской области выделят средства при распределении субсидий.

Также из Александро-Невского района поступило обращение по поводу местной ДЮСШ. Там для перевозки команд нужен автобус, а здание спортшколы требует капремонта.

«Постараемся помочь уже в следующем году и с ремонтом школы, чтобы дети могли заниматься в хороших условиях, и с приобретением автотранспорта», - пообещал губернатор.

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