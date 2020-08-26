1 сентября гимназия №5 города Рязани встретит в новом здании

Фото: администрация Рязани.

В среду, 26 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина оценила готовность нового здания школы, в которое с 1 сентября переедет гимназия №5. Новое здание рассчитано на одновременное обучение 1100 школьников. Находится оно на улице Братиславской – старое здание находилось на улице Гагарина.

Работы по подготовке учебного учреждения к первому учебному году сейчас вошли в завершающую стадию. Классы готовятся к приему учеников, выполнено благоустройство и озеленение территории. Устроена современная спортивная площадка.