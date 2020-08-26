Усилившийся ветер посбивал на автомашины в Рязани ветви деревьев

Улица Кудрявцева, Рязань.

В среду днем, 26 августа, на разных отрезках улицы Кудрявцева (Рязань) ветер посбивал на припаркованные автомобили ветви деревьев. Серьезного урона удалось избежать, но неприятности все же непогода автомобилистам доставила.

Напомним, что ранее Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение. Ведомство, со ссылкой на синоптиков, отметило ожидаемое усилие ветра до 17 метров в секунду, дожди и грозы. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

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