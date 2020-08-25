Новое руководство хлебозавода №1 нарушило права работницы, находящейся в декрете

Руководство хлебозавода №1 нарушило трудовые права работницы, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, руководством МП «Хлебозавод №1».

Установлено, что Рязанская городская Дума решила реорганизовать предприятие путем присоединения к нему хлебозавода №3. Руководство МП направило бухгалтеру уведомление с предложением о переводе ее на вакантные должности.

Но на момент проверки реорганизация предприятия не завершилась, в связи с чем направление руководством МП «Хлебозавод № 1 города Рязани» уведомления с предложениями о переводе на конкретные вакантные должности, является незаконным и противоречит трудовому законодательству.

По данному факту прокуратура внесла представление главе администрации Рязани Елене Сорокиной, которое рассмотрено - права и законные интересы женщины восстановлены.

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