СК закрыл дело в отношении многодетной матери из Сапожка.

Следователи СК закрыли уголовное дело по реабилитирующим основаниям в отношении многодетной Светланы Соловьевой из поселка Сапожок.

Напомним, женщина воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых – приемные. А два года назад органы дознания полиции возбудили уголовное по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Поводом для возбуждения дела стал банальный подростковый протест против родительского контроля. Приемная мать запрещала детям сидеть ночью в интернете, а также была против, что одна из девочек стала встречаться с ранее судимым цыганским подростком. В отместку дети пожаловались в школе учителям, что приемная мать бьет их и не кормит.

Но после того, как детей вернули обратно в интернат, они тут же осознали свою неправоту, но было уже поздно. Полиция возбудила дело, а прокуратура взяло под свой контроль. Больше года женщину таскали по допросам, пока материалы не передали в Кораблинский МСО СУ СК России по Рязанской области.

Следователь по особо важным делам Максим Сеничкин с неравнодушием подошел к расследованию, установил психологический контакт с детьми, объективно разобрался в ситуации - и прекратил уголовное дело в отношении Светланы Соловьевой по реабилитирующему основанию. Для сравнения, как сообщил «Комсомолке» один из источников в правоохранительных органах, полиция за год во время так называемого «следствия» собрала один том уголовного дела, а СК за 4 месяца – шесть томов. Именно так должно выглядеть ответственное и всесторонне расследование.

После того, как в деле поставили точку, Светлана Соловьева и вся ее большая дружная семья записали видео, в котором поблагодарили следователя.

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