В районе «Круиза» на Солотчинском шоссе изменят схему дорожного движения. Фото: администрация Рязани.

До 1 сентября в районе Солотчинского шоссе внесут изменения в схему дорожного движения. О нововведениях сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, в районе ТРЦ «Круиз» в схему движения добавят дополнительную накопительную полосу для поворота на улицу Кальную.

Таким образом, по направлению к центру Рязани будут действовать две полосы, а к Окскому шоссе – одна полоса.

«Новая схема позволит улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи», - уверенны чиновники.

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