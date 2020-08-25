В четырех районах Рязанской области 25 августа отключат электричество.
25 августа в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- село Назарьево, село Телятники — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Парышка — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- поселок Павелково, село Голдино (улица Красная слобода, улица Угловая) — с 10:00 до 16:00.
Чучковский район:
- село Протасьев Угол — с 14:00 до 17:00.
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