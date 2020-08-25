В четырех районах Рязанской области 25 августа отключат электричество.

25 августа в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- село Назарьево, село Телятники — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Парышка — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- поселок Павелково, село Голдино (улица Красная слобода, улица Угловая) — с 10:00 до 16:00.

Чучковский район:

- село Протасьев Угол — с 14:00 до 17:00.

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