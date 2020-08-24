Прокуратура начала проверку по факту падения фигуры медведя на ребенка

В связи с травмой ребенка, полученной после падения фигуры медведя на Лыбедском бульваре, прокуратура организовала проверку.

Напомним, в воскресенье на пешеходную дорожку в центре Рязани упала фигура медведя-музыканта. В этот момент рядом с арт-объектом оказался трехлетний мальчик:

«Чудом Денис отделался одними ссадинами и испугом! Фигуры закреплены ужасно», - написала мама малыша в своем Instagram (читать подробнее с фото).

Прокуратура проверит, как чиновники исполняют «требования законодательства об охране жизни и здоровья детей» и, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

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