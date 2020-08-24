Упавшая на лестнице рязанка отсудила у владельца здания 120 тысяч

В Рязани женщина выиграла суд у ООО «Рязанский торговый дом» - владельца здания, в котором работает. Поводом для подачи иска стали травмы, полученные ею на скользкой лестнице.

В конце января 2020 года женщина покинула офис, вышла из здания и упала, спускаясь к тротуару.

«Согласно Правилам благоустройства собственники зданий обязаны систематически производить очистку от снега и наледи и обработку противогололедными материалами ступеней и площадок крылец входных групп», - пишет пресс-служба Рязанского областного суда.

Облсуд вслед за районным признал требования истицы обоснованными, взыскав с ответчика материальный ущерб и компенсацию морального вреда на сумму более 120 тысяч рублей.