На улице Почтовой засняли припаркованный Jaguar. Фото: "Народная Рязань".

На пешеходной улице Почтовой паркуются автомобили Jaguar (с московскими номерами) и китайский кроссовер Haval. Снимки машин-нарушителей выложили в паблике «Народная Рязань».

«Как выглядит наглость», - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Почтовую несколько лет назад сделали полностью пешеходной, а власти с гордостью ее называет не иначе, как «рязанский Арбат».

"Китайцу" тоже нашлось место на Почтовой. Фото: "Народная Рязань".

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