Еще одна жертва коронавируса: в Рязанской области умер пациент с COVID-19

За последние сутки в Рязанской области зарегистрировали еще один летальный исход от коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Всего, таким образом, от COVID-19 в регионе умерли сорок человек.

Напомним, 21 августа в регионе выявили 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении.

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