20 августа в Дашково-Песочне ребенок разбил голову, упав с велосипеда в траншею. Об этом сообщает ryazan.chp. Прохожие вызвали скорую помощь и перевязали пострадавшему голову.

Администрация Рязани сообщила, что на указанном участке без ордера работала подрядная организация Горгаза.

«В связи с чем на них был составлен протокол и направлен для рассмотрения в контрольно-аналитическое управление администрации. От организации получили гарантийное письмо, в котором они обязались огородить место проведения работ бетонными блоками и сигнальной лентой», — говорится в сообщении властей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!