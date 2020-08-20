Дорогу, не видевшую ремонта 15 лет, отремонтируют через 4 года

На странице Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях под одним из постов житель Рязанской области обратился к губернатору с жалобой на дорогу в Клепиковском районе.

«Посмотрите на дорогу, не видевшую капремонта более 15 лет, в некоторых местах асфальт исчез, дорога хуже, чем после военных лет, реагировать не хотят», - говорится в сообщении. Автор подкрепил свои слова видео, на котором прекрасно видно состояние дороги.

На комментарий ответил региональный минтранс, заверив, что знает о данной проблеме:

— В рамках реализации нацпроекта БКАД ремонт автодороги Тума - Малахово - Колесниково - Акулово запланирован на 2024 год. При наличии финансирования капремонт могут перенести на ранний срок.

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