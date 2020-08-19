МЧС проверит системы экстренного оповещения в районах Рязанской области

МЧС проверит системы экстренные оповещения в районах Рязанской области.

Руководство регионального управления МЧС запланировало на октябрь 2020 года проверку автоматизированных систем централизованного оповещения в районах и городских округах Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки специалисты оценят готовность систем экстренного оповещения населения.

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