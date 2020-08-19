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Под Рязанью задержали серийного грабителя офисов по выдаче микрозаймов

Мужчина с ножом нападал на отделения в Скопине и Ряжске – и скрывался. При попытке покинуть регионе, его задержали
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Под Рязанью задержали серийного грабителя офисов по выдаче микрозаймов.

Под Рязанью задержали серийного грабителя офисов по выдаче микрозаймов.

Рязанские оперативники задержали 29-летнего воронежца, подозреваемого в двух вооруженных нападениях на отделения финансово-кредитного учреждения.

В августе в полицию поступили два заявления о нападениях на офисы выдачи микрозаймов в Скопине и Ряжске. В первом случае сразу же после открытия отделения неизвестный в капюшоне и маске ворвался в помещение и угрожая ножом потребовал у 31-летней сотрудницы деньги. Увидев, что женщина в замешательстве, он забрал из ящика стола 30 400 рублей и скрылся.

В Ряжске добычей мужчины стали лишь 4500 рублей. К счастью, никто из людей во время нападения не пострадал.

Вскоре в окрестностях Рязани разбойника задержали. Он ехал в автомобиле своего знакомого с намерением покинуть Рязанскую область.

Оперативниками уголовного розыска задержан налетчик на офисы выдачи микрозаймов на территории Рязанской области.

Оперативниками уголовного розыска задержан налетчик на офисы выдачи микрозаймов на территории Рязанской области.

Установлено, что мужчина ранее отбывал наказание за грабеж и разбойное нападение на офис выдачи микрозаймов. В Скопинский район он приехал на несколько дней в гости к своему знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, воронежец решил пополнить бюджет испытанным способом.

Позже выяснилось, что он хотел напасть на отделение по выдаче микрозаймов в Пронске, но увидев дежуривший наряд полиции, отказался от своей затеи.

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