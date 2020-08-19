Под Рязанью задержали серийного грабителя офисов по выдаче микрозаймов.

Рязанские оперативники задержали 29-летнего воронежца, подозреваемого в двух вооруженных нападениях на отделения финансово-кредитного учреждения.

В августе в полицию поступили два заявления о нападениях на офисы выдачи микрозаймов в Скопине и Ряжске. В первом случае сразу же после открытия отделения неизвестный в капюшоне и маске ворвался в помещение и угрожая ножом потребовал у 31-летней сотрудницы деньги. Увидев, что женщина в замешательстве, он забрал из ящика стола 30 400 рублей и скрылся.

В Ряжске добычей мужчины стали лишь 4500 рублей. К счастью, никто из людей во время нападения не пострадал.

Вскоре в окрестностях Рязани разбойника задержали. Он ехал в автомобиле своего знакомого с намерением покинуть Рязанскую область.

Оперативниками уголовного розыска задержан налетчик на офисы выдачи микрозаймов на территории Рязанской области.

Установлено, что мужчина ранее отбывал наказание за грабеж и разбойное нападение на офис выдачи микрозаймов. В Скопинский район он приехал на несколько дней в гости к своему знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, воронежец решил пополнить бюджет испытанным способом.

Позже выяснилось, что он хотел напасть на отделение по выдаче микрозаймов в Пронске, но увидев дежуривший наряд полиции, отказался от своей затеи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!