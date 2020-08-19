Рязанский избирком вернул в список на выборы в областную думу двух судимых кандидатов

Рязанский областной суд вернул в список одной из партий, баллотирующихся в облдуму двух судимых кандидатов. Ранее облизбирком исключил их из списка, так как они скрыли информацию о своих судимостях.

Кандидаты внесли изменения в свои документы, и областной суд постановил рассмотреть вопрос об их внесении в партийный список еще раз. 18 августа во время заседания избирком все-таки внес потенциальных депутатов в список, сообщает издательство «Пресса».

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