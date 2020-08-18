Рязанские ромалы уверены, что Александр Лукашенко тоже цыган

Фото: "Петенька планетка".

Известный российский блогер Петр Ловыгин показал зрителям YouTube-канала «Петенька планетка» (может присутствовать ненормативная лексика, 18+) свадьбу рязанских цыган. Ловыгин вновь посетил деревню Дягилево, участвовал в торжестве, отведал национальную кухню и чуть не прокатился с молодоженами на лимузине.

В новом видеоролике гость из Москвы много общается с подвыпившими цыганами, которые сообщили ему сенсационную информацию о том, что Александр Лукашенко, тоже цыган. Помимо белорусского Батьки представителями кочевого народа, оказывается, также являются: король рок-н-ролла Элвис Пресли, вокалистка группы Shocking Blue Маришка Вереш и звезда Голливуда Чарли Чаплин. Любопытно, что последние двое и вправду имеют цыганское происхождение, и кто знает, может и о корнях Лукашенко дягилевские жители осведомлены куда больше чем мы?

Также у зрителей канала Петра Ловыгина появилась уникальная возможность узнать о политических взглядах рязанских цыган. Оказывается, они горячо поддерживают Владимира Путина и Михаила Мишустина, а вот Владимир Жириновский у них не в почете.

Напомним, ранее Петр Ловыгин показал темную сторону Рязани, а также побывал в третьем по величине таборе России, расположенном в Дягилево.

Фото: "Петенька планетка".

Фото: "Петенька планетка".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!