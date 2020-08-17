Супруга рязанского сенатора Морозова заработала в 15 раз больше мужа

Игорь Морозов может гордиться деловой хваткой жены. Фото из личного архива сенатора.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель Рязанской областной думы Игорь Морозов заработал в 2019 году 6,168 млн рублей. Об этом сообщило ИА REGNUM.

Доход сенатора Игоря Морозова за 2019 год опубликован на сайте Совета Федерации РФ. У него в собственности есть четыре земельных участка различного назначения, жилое помещение, здание, конюшня, автоприцеп и коневозка.

В декларации есть и сведения о доходах второй супруги политика. Она обнародовала 93,157 млн рублей. Теперешняя жена, Ольга Морозова, владеет участком для ведения личного подсобного хозяйства, 14 сельскохозяйственными участками, двумя гаражами, административным зданием, хозяйственной постройкой, шестью складами и 33 видами сельскохозяйственной техники. Перемещается женщина на дорогом кроссовере Audi Q5.

На днях пресс-секретарь губернатора пояснял, как несовершеннолетняя дочь Николая Любимова смогла заработать свыше 10 млн рублей. В то время как ее отец и мать на двоих заработали всего 6,1 миллиона.

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