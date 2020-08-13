Стало известно, как у младшей дочери рязанского губернатора появились 10 млн рублей

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов объяснил источник многомиллионного дохода младшей дочери Николая Любимова (читать подробнее).

Напомним, согласно декларации Лера Любимова в 2019 году заработала свыше 10 миллионов рублей, а 2018 - восемь миллионов. В то время как ее отец и мать на двоих заработали всего 6,1 миллиона.

- Эти деньги были получены в результате продажи объектов недвижимости, приобретенных за счет доходов и сбережений отца. Данная информация касается как 2018, так и 2019 года, - пояснил Денис Арапов.

И действительно, если взглянуть на отчетность за последние три года, становится понятно, что семья Любимовых ежегодно проводит сделки с недвижимостью. Так, если в 2017 году дочери владели квартирой и долями в земельном участке и дачей, то уже 2018 году на девочек были записаны три квартиры, нежилое помещение и гараж.

В 2019 году у младшей дочери недвижимости уже не было, а информации о доходах старшей дочери нет, так как она стала совершеннолетней, и в декларацию отца уже может не включаться.

В любом случае по отчетам видно, что за время как Николай Любимов возглавил Рязанскую область, финансово-имущественное положение его семьи заметно улучшилось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!